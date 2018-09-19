Нагадуємо: завтра львів’яни можуть долучитися до велосніданку й акції «Велосипедом на роботу»

Львів’ян запрошують приїхати на велосипеді на сніданок на пл. Ринок до фонтана Нептуна з 08.00 до 09.00. На учасників чекає багато приємних сюрпризів, серед яких – запашна кава та конкурси від nextbike.ua.

Також під час сніданку можна буде виграти призи в таких номінаціях:

Найкраща корпоративна команда – заохочується приїжджати вашими офісами і робочими командами. Оцінюватиметься ваш спільний корпоративний образ та кількість учасників на велосипедах.

Найкращий бізнес лук – оцінюватиметься ваш бізнес образ а також поєднання велосипеда та вашого образу.

Окрема номінація – «За креатив!» – креатив вітається завжди і має відповідно винагороджуватись, – зазначають організатори.

На всіх учасників на велосипедах чекає частування запашною кавою від «Кави на шпацер».

«Якщо у вас не виходить в цей день приїхати на велосипеді на сніданок, не біда. Просто візьміть свій велосипед та приїдьте на роботу чи у ваших справах. До речі, пересісти на двоколісний транспорт у цей день спробують депутати та чиновники міської ради», — зазначають організатори.

Нагадаємо, щоб заохотити впроваджувати та пропагувати сталий («зелений») транспорт, а людей – спробувати альтернативи приватним автомобілям, у Львові з 16 до 22 вересня триває щорічний Європейський тиждень мобільності.

Львів уже ввосьме долучатиметься до проведення Європейського тижня мобільності. Проте, цього року його проведення є чи найбільш актуальним за ці роки. У червні місто прийняло План дій з розвитку транспорту у Львові до 2020 року, який задекларовано принципи сталої мобільності та наміри щодо реалізації заходів з розвитку сталої мобільності у різних напрямах. Цьогоріч також Львів розпочинає процес розробки Плану сталої міської мобільності, стратегічного документу, який визначатиме транспортну політику міста щонайменше на 10 років.

Закінчиться тиждень європейської мобільності 21-22 вересня на площі Митній. Там для львів’ян організують різноманітні активності. Зокрема, фестиваль вуличної їжі, виставка альтернативного транспорту, різноманітні тренінги, фільми про мобільність тощо.

Кульмінацією ЄТМ є День без автомобіля, під час якого міста-учасники виділяють одну або декілька зон лише для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. 2017 року 1352 міста відзначили День без авто. Його запланували на 22 вересня.

Докладніше про заходи – на сторінці у Фейсбук та на сайті.

Європейський тиждень мобільності у Львові організовують у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», яке виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», та КУ «Інститут міста». Партнерами заходу є Next bike та Львівська асоціація велосипедистів.