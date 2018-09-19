На Львівщині мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)

19-річний пасажир мотоцикла з травмами потрапив у реанімаційне відділення

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 12.00 на автодорозі Стрий – Дрогобич у селі Нежухів, Стрийського району. Про це інформує відділ комунікації поліції львівської області.

Як попередньо з’ясували працівники поліції, 21-річний стриянин, керуючи мотоциклом Yamaha, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106», який рухався попереду під керуванням 65-річного мешканця Івано-Франківщини.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав пасажир мотоцикла, 19-річний мешканець Стрийського району. Його госпіталізували в реанімаційне відділення, діагноз наразі уточнюють.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.