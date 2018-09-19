На Бродівщині перекинувся КамАЗ-лісовоз

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 18 вересня, близько 18:00 неподалік одного з сіл Бродівського району, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля КамАЗ, 35-річний мешканець Бродівського району, перевозячи лісоматеріали, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся та впав у кювет.

Водій отримав тілесні ушкодження та з діагнозом «політравма» був госпіталізований.