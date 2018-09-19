Львівській обласній філармонії присвоєно статус національної

Про підписання відповідного Указу президент Петро Порошенко повідомив під час участі у мистецькому заході «Прем'єра – вечір концертів Мирослава Скорика» у Львові

«Львівська обласна філармонія за понад сто років стала однією з провідних концертних установ України. На цій сцені виступали кращі музиканти світу. Львівська філармонія відома як прекрасний організатор музичних фестивалів, мистецьких виставок, міжнародних майстер-класів. Тут створено умови для діяльності багатьох концертних колективів. Тут плекають молоді таланти, експериментують і втілюють найсміливіші проекти», – зазначив Порошенко.

«Я як президент високо ціную діяльність філармонії. Цінуємо діяльність її мистецьких колективів. І тому сьогодні я підтримав пропозицію Львівської обласної державної адміністрації щодо надання Львівській обласній філармонії статусу національної. Вітаю вас із цією подією», – додав він.

Зазначимо, Кабінет Міністрів України схвалив проект указу Президента України «Про надання Львівській обласній філармонії статусу національного закладу» ще понад рік тому, 18 серпня 2017 року. Як зазначали тоді, відповідне рішення ухвалили «з огляду на вагомий внесок Львівської обласної філармонії… у справу збагачення духовності українського суспільства, примноження культурної спадщини нашого народу, активної популяризації кращих здобутків українського і світового музичного і театрального мистецтва, а також беручи до уваги, що зазначені заклади культури відіграють визначну роль у культурно-мистецькому житті України і гідно презентують її за кордоном».