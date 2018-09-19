Львів’янин представлятиме Україну у фіналі Міжнародних молодіжних дебатів у Братиславі

Ярема-Лука Єлейко зі Львова боротиметься за перемогу на фінальних дебатах довкола теми: «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?»

Міжнародний фінал є урочистою кульмінацією всього проектного року: загалом 24 переможці національних змагань, які зайняли перші та другі місця в 12 країнах – Білорусі, Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, Словенії, Словаччині, Чехії, Україні та Угорщині – відвідали Братиславу, щоб упродовж фінального тижня займатися політичними й соціальними питаннями та мати спільні зустрічі на дебатах і в повсякденні.

Чотири з них, які особливо проявили свої риторичні здібності в міжнародних кваліфікаційних раундах і міжнародному півфіналі, дебатуватимуть завтра у фіналі. Це:

Ярема-Лука Єлейко, Львів (Україна)

Каміл Полянський, Щецін (Польща)

Деніса Івановова, Прага (Чехія)

Яна Нгуєнова, Брно (Чехія)

Усі зацікавлені зможуть побачити фінальні дебати в прямому ефірі на сайті та на Facebook завтра, 20 вересня, о 12.30.

«Jugend debattiert international/ Міжнародні молодіжні дебати – конкурс серед країн Центральної та Східної Європи» – це проект Goethe-Institut, Фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє», Благодійного фонду «Герті» та Центрального відомства з питань середньої освіти за кордоном.

XII Міжнародний фінал проходитиме під патронатом президента Словацької Республіки Андрея Кіски.