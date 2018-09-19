Львів’янин готовий пробігти 200 км за добу заради «жульєтки»

Своїм забігом на 200 км він прагне допомогти проекту On3wheels, який збирає кошти на другу в Україні «жульєтку». Валерій готовий пробігти у футболці з логотипом компанії, яка перерахує 5 євро за кожен кілометр, який йому вдасться подолати, на благодійний рахунок On3wheels. Команда збирає кошти для придбання спеціального візка «жульєтки», за допомогою якого організовують походи в гори для людей з інвалідністю.

Валерій Шипунов у грудні здійснив свій перший добовий марафон і пробіг 180 км у Стрийському парку. Цього року хлопець планує пробігти більше 200 км заради благодійної мети — збору коштів на «жульєтку» для проекту On3wheels.

On3wheels — соціальний проект, який займається організацією походів в гори для людей з інвалідністю. За останні півтора року, ініціатори проекту провели 21 похід на найвищі точки українських Карпат за допомогою спеціального візка — «жульєтки». Наразі в Україні такий візок один. Так як кількість волонтерів і охочих піднятися в гори щоразу збільшується, команда On3wheels планує придбати другий спеціальний візок з електричним мотором.

Цього літа Валерій приєднався до волонтерів On3wheels під час походу на гору Яйко Ілемське. Хлопець розповідає, що він був щиро захоплений ентузіазмом волонтерів, які організували чергове підкорення Карпат для людей з інвалідністю: «Те, що я відчував під час походу, дуже схоже на відчуття на тривалих забігах, зокрема гірського бігу. Здається, що віддав всі сили, а вони звідкись беруться. Тому я присвячую свій добовий біг проекту On3wheels та їх новій меті — допомогти ще більшій кількості людей, які мріють потрапити в гори, реалізувати цю мрію».

Валерій готовий пробігти у футболці з логотипом компанії, яка перерахує 5 євро за кожен кілометр, який йому вдасться подолати, на благодійний рахунок On3wheels. «Я дуже сильно хочу, щоб On3Wheels назбирали на новий візок з електромотором, і це мотивуватиме мене пробігти навіть більше ніж 200 км», — говорить хлопець.

Завдяки благодійним акціям, On3wheels вже назбирали 2000 євро з необхідних 6000 євро. Команді лишилось зібрати ще 4000 євро.

Долучитись до благодійного збору і перерахувати кошти можна на рахунок:

Долучитись до благодійного збору можна

Найменування організації — ГО ОН3ВIЛС ГО

Код отримувача: 41 523 023

Код банку (МФО): 325 321

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Рахунок отримувача: 26 007 053 713 319

Номер картки Приват 5169 3305 1184 0628 (Картка ключ підв’язана до рахунка ГО ОН3ВIЛС)

Призначення платежу: на джульєтку

Довідка. Команда On3wheels у 2016 році здійснила унікальну велоподорож до Лісабона. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, вони перетнули 12 країн. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному триколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву On3wheels (На трьох колесах). Хлопці не залишилися осторонь проблем людей з інвалідністю і приїхавши додому розпочали новий і унікальний для України проект La Joëlette — підкорення вершин людьми з інвалідністю, який успішно впроваджують другий рік поспіль.