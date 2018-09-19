200 тисяч споживачів газу Львівщини використовують онлайн-сервіс «Особистий кабінет»

На сьогодні 200 тисяч клієнтів ПАТ «Львівгаз» є користувачами «Особистого кабінету». Від початку року кабінети зареєстрували майже 37 тисяч споживачів газу області.

Кожен четвертий споживач блакитного палива Львівщини самостійно контролює стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передає показання лічильника, а також бачить кількість спожитої енергії в – кубометрах, кіловатах, гігакалоріях і мегаджоулях.

«Наші клієнти в дистанційному режимі за допомогою Особистого кабінету можуть отримати повний доступ до даних особового рахунку та можливість керувати ним. Окрім того, клієнти «Львівгазу» активно користуються й іншими дистанційними каналами. Від початку цього року контакт-центр опрацював 1,8 млн звернень. Ще 392 тисячі разів клієнти скористались голосовим меню (IVR)», – розповідає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Львівгаз» Орислава Щурко.

Отримати консультацію споживачі Львівщини можуть і за допомогою «Особистого кабінету». Впродовж восьми місяців 2018 року, за допомогою цього каналу, фахівцями контакт-центр було надано майже 16 тисяч консультацій. Також в особистому кабінеті на сайті 104.ua доступна опція зворотнього дзвінка – Callback, якою від початку року скористались майже 6 тис клієнтів.

Зареєструвати свій «Особистий кабінет» на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.