Золотий лев на синьому тлі: у Львові розробили лого до 100-річчя ЗУНР

Як розповів автор логотипу, викладач графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич, на лого збережені елементи і барви тогочасного герба, проте він має зовсім іншу стилізацію — сучасну та динамічну.

«На цьому логотипі є зображений жовтий лев — власне, як він і був зображений на гербі Західноукраїнської Народної Республіки — золотий лев на синьому тлі. Відповідно, цей елемент я переніс на цей логотип, але надав йому іншої форми, стилізації, використав інший шрифт. Відповідно до кольористики, накладений на цьому лого напис — синім кольором. Тобто є використані елементи герба тогочасного, барви збережено теж, але він має таку динамічну стилізацію, сучасну, з декоративно-прикладними елементами, і разом це створює нову композицію. Бо найдоцільніше показати те, що було, але зробити його динамічним і сучасним», — розповів Юрій Крукевич, автор логотипу, викладач графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв.

Як відзначив позаштатний радник міського голови Львова з питань розвитку Олег Мірус, цей крок допоможе краще відтворити і глибше зрозуміти події 100-річної давнини.

«Безперечно, цей крок потрібно було зробити, щоб відтворити події того періоду. Для логотипу бралися шрифти, кольористика, типові речі, які відображають дух того періоду, і треба було це якось підтвердити. 100 років з дня утворення Західноукраїнської Народної республіки — це велика подія, бо деколи ми забуваємо нашу історію. Тому така ідея досить вдала», — зазначив Олег Мірус, позаштатний радник міського голови Львова з питань розвитку.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року прийнята ухвала № 2904 «Про затвердження програми відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР», реалізація якої здійснюється через освітній аспект, заходи та події, пам’ятні місця, промоцію та візуалізацію протягом 2018 року. Як зазначають в управлінні культури Львівської міської ради, Програма відзначення 100-ліття ЗУНР спрямована на підвищення рівня обізнаності громадськості з важливим історичним періодом у історії державотворення Західноукраїнської Народної Республіки 1918−1919 років. Мета Програми буде реалізована через комплекс заходів, подій та проектів із широким залученням різноманітних установ, організацій та громадськості.

Також, щоб вшанувати роботу істориків та дослідників, які працюють над темою Листопадового Чину та ЗУНР, мерія напрацьовує і незабаром прийме Програму підтримки дослідників ЗУНР — вона передбачатиме премії дослідникам цієї тематики.

Окрім того, до відзначення 100-річчя ЗУНР та Листопадового Чину, місто розробило окремий сайт — http://zunr100.in.ua/, а також сторінку у Facebook. А ще місто розробляє спеціальну міську відзнаку та серію масових значків до 100-річчя ЗУНР.

Додамо, з нагоди 100-річчя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40 буде встановлено скульптурну композицію. Вона складається з лева, фігуру якого запозичено з герба ЗУНР, та блоків дикого каменю з виноградною лозою, як символ того, що з краплі крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава.

Довідка:

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового Чину.

В історичній пам’яті українського народу ЗУНР займає особливе місце, адже державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917−1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у є єдину українську соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.