За минулу добу внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини

На автошляхах Львівщини 17 вересня сталося 74 дорожньо-транспортні пригоди, з яких чотири – з потерпілими. У ДТП загинули водій та пішохід, тілесні ушкодження отримали водій, пасажир і велосипедист. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. За наслідками інших ДТП складено 70 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.