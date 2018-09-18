Ворожка «зняла порчу» з двох львів’янок на майже 90 тисяч гривень

16 вересня в Шевченківський відділ поліції звернулася по допомогу 18-річна львів’янка. За словами дівчини, вона скористалася послугами ворожки, яка обіцяла зняти з неї порчу, взяла за це 4 000 гривень і золоті прикраси (браслет та каблучку), однак нічого не зробила, а коштів і прикрас не повернула.

Аналогічна заява надійшла до правоохоронців і від 20-річної місцевої мешканки. Ця сама ворожка переконала дівчину, що над її родиною висить прокляття й усім без винятку «пороблено». В надії позбутися негативу заявниця упродовж року ходила до неї на «сеанси», розраховуючись за них готівкою та ювелірними виробами. Загальна сума збитків – понад 82 000 гривень.

У відділі комунікації поліції Львівської області зазначають, що такі випадки непоодинокі. Що року щонайменше кілька десятків людей скаржаться на ворожок та ясновидець.

Загалом усіх «практикуючих магів» умовно можна поділити на стаціонарних і мобільних. Останні зазвичай «працюють» у кримінальній площині. Вони самі знаходять потенційних клієнтів – на вокзалах, вулицях, ринках, у помешканнях. Задуривши голову людині, а іноді й використовуючи свої гіпнотичні здібності, зловмисники заволодівають грошима та коштовностями жертви проти її волі. Такі дії вже мають ознаки шахрайства.

Зі «стаціонарними магами» ситуація складніша. По-перше, в Україні вони легалізовані і внесені до Класифікатора професій: астрологам присвоєно код 5151, ворожкам та хіромантам – 5152. Тож їх можна притягнути до відповідальності хіба що в разі незаконної підприємницької діяльності чи несплати податків.

По-друге, такі ворожки на вулиці людей не переймають. Вони рекламують себе у ЗМІ, і клієнти до них ідуть самі, добровільно віддаючи заощадження. Щодо якості послуг, які їм надають, то визначити її неможливо, оскільки мова про те, що лежить за межами реальності.

Правоохоронці попереджають: перед тим, як звертатися до різних чаклунів та ворожок, подумайте, чи взагалі варто це робити. Надто великим є ризик потрапити на «гачок» аферистів і в підсумку можна навіть залишитися без даху над головою.

Жоден представник «магічних» професій не скаже, що у людини все гаразд. Їх цікавлять ваші гроші, тож вони переконають будь-кого в існуванні безлічі проблем, яких можна позбутися лише залучивши потойбічні сили, – наголошують правоохоронці.