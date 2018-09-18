Від жовтня на вулицях Львова працюватимуть інспектори з паркування авто

На комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики ЛМР депутати підтримали проект ухвали «Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“».

Як повідомив начальник управління безпеки міста ЛМР Юрій Діль, 27 вересня 2018 року набирає чинності закон щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відео фіксації правопорушень.

«З огляду на це, на базі управління безпеки міста буде створено групу з 30 інспекторів з паркування, які будуть самостійно без допомоги поліції мати можливість притягувати до відповідальності водіїв, які неправильно паркуються в м. Львові. Також штрафувати будуть водіїв, котрі не оплачують за паркування та тих, котрі порушують правила дорожнього руху. Є 10 пунктів, за якими посадові особи-інспектори матимуть можливість залишити водію повідомлення і винести на місці постанову. На сьогоднішній день вже є готова загальноукраїнська система реєстрації транспортних засобів. Ми провели ряд робочих зустрічей у Львові, Києві з мін’юсті, з прикордонниками, ДФС щодо отримання баз даних».

За словами Юрія Діля, на базі центру безпеки буде створений цілодобовий диспетчерський відділ. Найменший штраф за порушення – 255 грн. Найвищі штрафи нараховуватимуться порушникам за паркування на місцях, призначених для інвалідів, пішохідних переходах чи газонах.

«У разі прийняття інспектором рішення про евакуацію транспортного засобу через те, що він стоїть на громадському полотні, він зобов’язаний зробити 4 фото і викликати евакуатор, який відвезе авто на штрафмайданчик. На нашу думку, прибуток до бюджету складатиме – близько 1 млн грн в місяць. З 21 вересня, після погодження ухвали сесією ЛМР, ми оголосимо офіційний конкурс на посади, а в перших числах жовтня інспектори з паркування мають вийти на вулиці міста».

На думку члена комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики ЛМР Івана Рудницького,створення відповідної структури повинно покласти край хаосу на вулицях Львова.

«Зараз хаос на вулицях міста щодо паркування, оскільки кількість транспорту щороку збільшується, а парковок бракує. Відтак потрібно напрацьовувати відповідні механізми, як боротись з цим. З одного боку, місцева влада має створювати паркомісця, особливо, в центральній частині міста. Такі місця є, наприклад, площа Петрушевича, площа біля бібліотеки Стефаника. Тут треба працювати ретельно і цілеспрямовано. А з іншого боку, є питання культури водіїв. Якщо ти припаркував авто з порушенням, то отримаєш штраф. А для цього має діяти відповідна структура, яка буде цим займатись. Загалом, я підтримую це нововведення, бо буде більше порядку і відповідальності».

Додамо, що для функціонування підрозділу інспекторів з паркування місто закупить 4 евакуатори на умовах фінансового лізингу.