Верховна Рада висунула Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна рада висунула на Нобелівську премію миру ув’язненого в Росії українця Олега Сенцова.

За відповідний проект постанови на засіданні у вівторок проголосували 245 депутатів, – пише “Українська правда”.

Він передбачає заяву парламенту, яку голова Ради Андрій Парубій має негайно передати до Норвезького Нобелівського комітету.

“Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру”, – йдеться в заяві.

Депутати підкреслили, що міжнародна спільнота засудила порушення Росією прав людини, закликала звільнити всіх незаконно ув’язнених.

“Окрім того, свою підтримку Олегу Сенцову висловили більшість національних кіноакадемій світу, а також громадські діячі, політики, режисери, актори, продюсери, літератори, журналісти тощо”, – зазначають в Раді.

Раніше комітет з міжнародних справ підтримав висунення Сенцова на Нобелівську премію миру.

28 серпня екс-президент Польщі Лех Валенса запропонував номінувати українського режисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Нобелівську премію миру вручають 10 грудня (в річницю смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля) у мерії Осло (Норвегія). Її присуджують тому, хто зробить найбільший внесок у дружні стосунки між націями, у скорочення армій чи в просування мирних заходів.

Олега Сенцова затримали в анексованому Росією Криму в травні 2014 року

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту, хоча Сенцов не визнав себе винним, як не визнав і громадянином РФ.

14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українських політв’язнів. Він відмовляється припиняти голодування і лягати в лікарню попри погане самопочуття.

10 вересня стало відомо, що Сенцов написав заповіт на свою творчість на випадок смерті.

У помилуванні Сенцова російська влада відмовляє під приводом того, що засуджений сам повинен попросити про помилування. Цього Сенцов робити не збирається.