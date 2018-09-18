В Україні стартують навчання прикордонників «Західна фортеця»

Державна прикордонна служба розпочинає комплексні навчання «Західна фортеця», які дозволять перевірити бойову готовність підрозділів та відпрацювати різні сценарії реагування на нестандартні ситуації, що можуть трапитись на державному кордоні.

Активна фаза навчань розпочнеться 19 вересня. Передбачаються як теоретичні заняття на базі Кінологічного навчального центру, так і практичні навчання у пунктах пропуску та на ділянках державного кордону. До заходу залучатимуться резерви Західного регіонального управління, кінологічні підрозділи та окремі сили прикордонних комендатур швидкого реагування. Також під час навчань буде уточнено взаємодію із іншими правоохоронними органами та порядок спільних дій

Зараз перевірка стану бойової готовності вже триває в загонах Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Ця робота дозволить більш змістовно скорегувати перебіг навчань відповідно до отриманих результатів. Пріоритети, на які звертає увагу група Адміністрації Держприкордонслужби України, – професійна та бойова підготовка особового складу і підрозділів. Крім того, комісія аналізує рівень укомплектованості офіцерським складом органів Західного регіонального управління, порядок добору, підготовки і призначення особового складу на посади та проходження ними військової служби.

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