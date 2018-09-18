Україна та МВФ домовились про підвищення ціни на газ

Уряд України досяг принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни газу до рівня імпортного паритету до 2020 року. Про це повідомив глава правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, повідомляє Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Є попередній компроміс. Темпи зараз обговорюються”, – сказав Андрій Коболєв.

Питання ціни на газ є ключовим компонентом переговорів з місією МВФ, які ведуться наразі в Києві. Однак наразі в Києві не готові озвучити, коли і наскільки зростуть ціни.

Місія МВФ перебуває з візитом у Києві з шостого вересня. За підсумками візиту, який повинен завершитися 19 вересня, буде прийнято рішення про виділення траншу.