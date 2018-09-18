У Львові відбудеться Міжрелігійна зустріч про Єрусалим, Рим та Мекку

У п’ятницю, 21 вересня, p 12.00 до 13.00 год. у книгарні-кав’ярні «Львівська копальня кави» (пл. Ринок, 10), під час презентації Путівника Тараса Дзюбанського «Рим і Ватикан», говоритимуть про розуміння паломництва у юдаїзмі, християнстві та в ісламі. Дискутанти акцентуватимуть розмову на трьох основних місцях, куди відбуваються паломництва: Єрусалим, Рим та Мекка. Вхід — вільний.

«Що таке паломництво? Головна його мета та ціль в розумінні юдаїзму/християнства/ісламу? Яка різниця між туризмом та паломництвом? Чи є в Святих Писаннях настанови щодо паломництв? Чому саме Єрусалим/Рим/Мекка стали важливим для юдеїв/християн/мусульман, та які історичні початки цих місць? Які обряди є важливими під час паломництва? Чи існують якісь заборони? Відповіді на ці та інші цікаві запитання обговорюватимуть під час заходу», — зазначають організатори.

Учасники: Йосиф Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України; Роман Тереховський, духівник паломницького Центру «Рафаїл», священнослужитель УГКЦ; Саід Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма».

Також відвідувачі зможуть оглянути фото-виставку о. Андрія Афтанаса «Невловимі Відтінки Святої Землі» та окремі світлини з Мекки та Риму-Ватикану.

Захід відбудеться в рамках 25 Book Forum у Львові та буде присвячений Міжнародному Дню Миру.

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