У департаменті соцзахисту розповіли, коли на Львівщині будуть пакунки малюка

Перша поставку – 600 «пакунків малюка» – на Львівщині очікують до кінця цього тижня. Про це в коментарі «Львівській газеті» розповів заступник директора департаменту соціального захисту ЛОДА Віктор Степанюк.

«Поки що боксів немає на території пологових Львівщини. Щоб їх отримати, матері, яких уже виписують, мають написати заяву на адресу департаменту соціального захисту населення ЛОДА. Коли пакунки заїдуть на територію області, наші працівники доставлять їх до батьків. А вже коли буде достатня кількість пакунків, їх роздаватимуть у пологових під час виписки. Сподіваюся, що до кінця тижня ми отримаємо першу партію – це 600 пакунків», – пояснив Віктор Степанюк.

Раніше в коментарі радіо FМ «Галичина» Віктор Степанюк зазначив, що за прогнозованими показниками народжуваності від департаменту охорони здоров’я, Львівська область потребує близько 1800 «бейбі-боксів» щомісяця.

Поставка, яку очікують до кінця цього тижня, – це менш ніж половина запланованої кількості. Тому, кажуть у департаменті соцзахисту, їх доведеться ділити між породіллями Львівщини у порядку народження дітей. Наразі в Києві пакують «бейбі-бокси», а тим часом на Львівщині для них уже виділили окремий склад.

Як писала «Львівська газета», по «пакунки малюка» поки що доведеться йти у відділи соцзахисту.

Нагадаємо, згідно з наказом Міністерства соціальної політики, з 1 вересня усі породіллі при виписці з пологового будинку мали отримувати 25 речей першої необхідності для немовляти. Орієнтовна вартість такого пакунка – 5 тисяч гривень. На сьогодні жодна породілля в Україні «пакунка малюка» ще не отримала.