Продюсeр “Familia Perkalaba» Олег «Мох» Гнатів розповів про нову концертну програму, з якою гурт приїде до Львова у жовтні

Олега Гнатіва, відомого під псевдонімом «Мох», називають патріархом української альтернативної музичної сцени. Яскравий мешканець кінця 1980 -их, продюсер легендарної івано-франківської гуцул-ска-панк-групи «Перкалаба», яку знають у всьому світі. «Мох» з командою активно готується до нового львівського концерту у жовтні.

«Львів – це наші друзі. Львів – це Кузя. Львів – це «Вірменка» і «Дзиґа». Львів – це по дорозі в наші європейські тури. Врешті, Львів – це аудиторія, яка вибухає на наших концертах, яка знає, що таке радість. Чого чекати від нас? Як завжди – драйву і кайфу! У програму концерту увійдуть треки з останнього альбому, а також нові пісні, які ми якраз плануємо записувати знову в горах у перших числах жовтня. Тобто у Львів ми приїдемо просто з гір, надихані повітрям, надивлені близьким небом і зірками, наповнені запахом трав. Не проґавте, ми вам насипимо чистої небодяженої і не гейканошароварної Гуцулії», – розповів Олег.

Концертна програма Оркестру Радості і щастя Familia Perkalaba «Daraba» створена високо в горах у старій гуцульській хаті. Цей експеримент група влаштувала вже другий раз, перед тим записавши «Argelujah» в урочищі під Говерлою. На цей експеримент гурт наважився, щоб було максимальне вивільнення творчої і фізичної енергії, що є в традиції культури perkalaba.

«Усі пісні є доказом наповненості світлом, радістю і щастям артистів. Цією емоцією музиканти діляться зі світом вже не перший раз, а постійно. Ця постійність є свідоцтвом майстерності і близькості до того неба і гір, де і робилась ця музика. Попускаймося! Набуваймося! Покаймося! Класичні мантри Оркестру, які стали тими мотто, що чує світ уже 20 років. Культовий Оркестр Радості і Щастя знов піднімається з глибин на поверхню! І це є радісною новиною такого складного року», – підсумовує Олег «Мох» Гнатів.