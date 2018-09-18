Наймолодші школярі міста отримали світловідбиваючі жилети

Сьогодні, 18 вересня, у початковій школі «Джерельце» Львівської міської ради провели відкритий тренінг для школярів про безпеку на дорозі, під час якого активісти кампанії «Львів — безпечне місто» роздали діткам світловідбиваючі жилети.

«Маємо тепер такі жилети. І це дуже добре, бо це безпека дітей. Адже під вікнами школи є ділянка дороги із дуже жвавим рухом. Бо, скажемо, направду діти після літа трішки неуважні. А у вересні якраз згадують усі правила дорожнього руху», — розповідає Світлана Мазур, директор початкової школи «Джерельце» Львівської міської ради.

«Дітей потрібно одягати у яскраві кольори — тоді їх добре видно в будь-яку пору доби та за будь-яких погодних умов на відстані до 100 метрів. Досі в Україні практика розповсюдження жилетів не надто поширена, але в Європі це — звичайна річ. У багатьох європейських країнах носіння світловідбивальних жилетів дорослими у несприятливі погодні умови — це обов’язкова умова, яка прописана у правилах дорожнього руху.

Світловідбиваючі жилети необхідні школярам, коли вони йдуть на шкільні заходи поза межами школи. Одягаючи малюків у такі яскраві жилети, дітки стають добре помітними для водіїв, інших учасників дорожнього руху та тих, хто їх супроводжує. Це особливо важливо при пересуванні вздовж доріг, або при переході проїжджої частини, небезпечних перехресть тощо”, — повідомляють організатори.

У Польщі за відсутність світловідбиваючого флікера в темну пору доби поліція може виписати штраф. В Україні наразі такі аксесуари не дуже популярні, а отже трапляється багато неприємних й трагічних ситуацій з учасниками дорожнього руху, що могли бути попереджені. У законодавстві носіння світловідбиваючих елементів має рекомендаційний характер. Разом з тим, у Норвегії провели дослідження, результати якого показали, що використання світловідбивачів дозволило скоротити травматизм серед пішоходів на 85%. Носіння світловідбиваючих елементів може насправді врятувати життя.

Світловідбиваючі жилети необхідні у всіх школах та садках, адже це, перш за все, безпека дітей. Тому я буду виходити з колегами з ініціативою у Львівській міській раді при формуванні бюджету на 2019 рік, аби запланувати чи управлінню безпеки, чи муніципальній варті, чи профільному управлінню освіти закупити жилети на всі школи Львова і на всі дошкільні навчальні заклади. Адже безпека дітей на дорозі, особливо найменших — це те, за що відповідальні усі: і батьки, і школа, і водії, і пішоходи», — розповідає Андрій Шевців, депутат Львівської міської ради фракції «Об’єднання «Самопоміч», активіст кампанії «Львів — безпечне місто».

У рамках ініціативи роздачі світловідбиваючих жилетів, 15 шкіл Львова отримають по 30 жилетів на баланс школи для діток 1−2 класів. Ініціатори акції обирали школи, біля яких є небезпечні ділянки проїзду автомобілів. Нагадаємо, що цю ініціативу започаткували активісти ГО «Traffic Challenge», за підтримки Grawe Ukraine, Rustler Real Estate Expert та Mitsubishi Motors. У Львові просуванням ініціативи займаєтсья кампанія «Львів — безпечне місто».