На маршрути у Львові виїхали перший берлінський трамвай і 4 нові автобуси МАЗ (фото)

Сьогодні, 18 вересня, виїхав на лінію перший трамвай із партії берлінських вагонів. Вагон, що отримав бортовий номер 1189, курсує на третьому трамвайному маршруті. Як показали перші два рейси, все працює справно. Про це повідомили в ЛКП «Львівелектротранс». Вагоном керує досвідчена водійка-інструктор 1-го класу Наталія Кречковська. До того, як виїхати на лінію, вагон пройшов необхідні процедури та заміну колісної бази, адаптовану до львівської метрової колії.

Інші вагони виїдуть на маршрути міста, тільки-но отримають українську сертифікацію і страхування.

Окрім того, як повідомив директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула, сьогодні вранці на маршрути виїхало 4 нові автобуси МАЗ, які місто придбало у лізинг. Вони працюють на маршруті № 46 та № 3А.

«Два автобуси працює на маршруті № 46 і 2 автобуси – на маршруті № 3А. Вчора ми налаштували роботу табло. Сьогодні ця робота триватиме, тому завтра зранку на маршрут виїде більша кількість нових машин», – прокоментував Орест Хамула.

Нагадаємо, на території АТП-1 вже є 16 нових автобусів МАЗ, які місто закупило у лізинг. Загалом до кінця року місто має отримати 150 нових автобусів – 100 білоруського виробництва МАЗ та 50 – львівського виробництва «Електрон».