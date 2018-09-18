На Львівщині для учасників АТО житло купуватимуть на умовах співфінансування

Обсяг співфінансування з районних, міських, сільських, селищних бюджетів і бюджетів ОТГ і міст обласного значення в сукупності становить не менше 25%

До Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 2020 внесли зміни.

Відповідне корегування програми ухвалили сьогодні, 18 вересня, під час чергової сесії обласної ради.

Відтак, згідно із «Порядком придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні» обсяг співфінансування з районних, міських, сільських, селищних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення в сукупності становить не менше 25 відсотків розрахункової вартості житла. Обсяг обов’язкового співфінансування з міського бюджету м. Львова становить не менше 40 відсотків розрахункової вартості житла.

«Зазначена зміна дасть змогу придбати житло, за рахунок співфінансування з різних рівнів бюджету, в тому числі не лише міст обласного значення, більшій кількості учасників АТО (ООС) та членів сімей Героїв Небесної Сотні. На виконання завдань Програми придбання житла для учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в обласному бюджеті передбачено 9 755 400 гривень», – розповіла директор департаменту соціального захисту Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Нагадаємо, що на Львівщині на умовах співфінансування уже закупили 5 квартир сім’ям учасників АТО (ООС).