На Book Forum учасники бойових дій матимуть власний стенд

Цього року, з ініціативи Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, на 25 Book Forum відкриється окремий майданчик, де учасники бойових дій представлять свої книги на тему війни. Вперше книги бійців будуть об’єднані на окремому стенді.

«Цією акцією маємо на меті показати, що написання книг для учасників АТО – це не тільки художній твір, а й вдалий спосіб опрацювання травматичного досвіду та відновлення у мирному житті. Також на сторінці нашого центру у Facebook щодня розміщуємо інформацію про автора та книгу під хештегом #книгаветерана», – розповіли у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Познайомитися з авторами та їхніми книгами можна впродовж 19-23 вересня на Book Forum. Це майданчик № 147. Бійці будуть біля своєї ятки, тож охочі зможуть поспілкуватись, а також підписати книгу.