“Малій психіатрії бути” – у Львові протестують працівники психоневрологічного диспансеру

Вони зібралися під стінами обласної ради і просять депутатів звернути на них увагу

Працівники Львівського обласного психоневрологічного диспансеру прийшли сьогодні під стіни обласної ради. Тут триває сесійне засідання. І хоча питання цього закладу у порядку денному нема, люди вирішили нагадати про себе.

“Ситуація не змінилася. Обласне керівництво наполягає на тому, що воно робить правильно, коли планує реорганізувати наш заклад”, – розповіла голова профспілки диспансеру Мирослава Луцищин.

Медики не розуміють, чому їхній заклад потрапив до списку тих, які потрібно реформувати. Кажуть, що пройшли усі перевірки, у них гарний ремонт, хороші умови та багато пацієнтів.

“Нас повністю перевірили: і по ремонтах, і по зарплаті. У нас немає ніяких порушень. Проте цей акт перевірки все одно не влаштував департамент охорони здоров’я. Ми знаємо, що був тиск на працівників аудиту, щоб дописали нам якісь порушення”, – каже Мирослава Луцишин.

Люди побоюються, що насправді все робиться для того, щоб отримати приміщення у центрі міста на вулиці Коциловського.

За словами Мирослави Луцишин їм нічого не пояснюють, хоча працівники готові зустрітися із представниками департаменту охорони здоров’я і послухати, який розвиток подій їм пропонують.

Однак поки що влаштувати переговори не вдалося.

Працівники також не вірять, що їхні зарплати суттєво зекономлять бюджет Львівщини. Тож обіцяють зробити все, аби не допустити подібного, приходити на сесії доти, доки їх не почують.

Нагадаємо, у травні на сайті Львівської обласної ради з’явився документ 1065 – проект рішення «Про припинення комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер” шляхом приєднання його до комунального закладу Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня.

Однак працівники вважають, що це неможливо, оскільки не можна приєднувати “межових” пацієнтів до “гострих”.