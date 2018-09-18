До Львова їде владна верхівка країни

З 19 до 23 вересня у львівському Палаці мистецтв і в понад 50 локаціях міста відбудеться 25-й Book Forum. Нагадаємо, фокусна тема цьогорічного форуму – Ринок свободи.

В урочистому відкритті 25 Національного Book Forum, що відбудеться у Львівській опері завтра, 19 вересня, візьмуть участь Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр культури Євген Нищук, міністр освіти і науки лілія Гриневич, а також голова ЛОДА Олег Синютка, голова ЛМР Андрій Садовий та інші офіційні особи. Загалом у відкритті Форуму заплановано участь 1000 запрошених поважних осіб, видавців, авторів, дипломатів, журналістів. У програмі: привітальні промови, вручення нагород, відзнак і подяк, концерт. Про це інформує сайт Форуму видавців.

Програму 25 Book Forum можна прочитати тут: 19 вересня у Львові стартує 25 Book Forum. Програма