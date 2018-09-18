Лише цьогоріч службові собаки допомогли розкрити майже 250 злочинів (фото)

Від початку 2018 року службові собаки були задіяні у розкритті 925 злочинів, скоєних на території Львова та області. З них 246 – були розкриті за допомогою чотирилапих – це, зокрема, вбивство, три випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень та 174 крадіжки. Окрім того, службові собаки допомогли у розшуку зброї, боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, всього в Кінологічному центрі Головного управління Національної поліції у Львівській області службу несуть вісімнадцять собак. З них – три спеціальні собаки зі спеціальністю «пошук вибухових речовин та зброї», два спеціальних собаки зі спеціальністю «пошук наркотичних речовин», один – «пошук тіл», інші – розшукові собаки. Справжніми «зірками» розшуку є службові собаки «Барс», «Чінзана» та «Оскар».

17 травня у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення про крадіжку з будинку місцевого мешканця, що сталась в одному з сіл району. На місце події був скерований інспектор-кінолог зі службовим собакою «Рекс». Пес, взявши слід, пройшов близько кілометра та привів правоохоронців до будинку 38-річного односельчанина потерпілого, де під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили викрадене майно. До крадіжки також виявився причетним 49-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів.

19 червня у Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення про безвісті зниклу 81-річну мешканку одного з сіл району. На місце пригоди був скерований кінолог зі службовим собакою «Бріа». Собака обнюхавши місце, де востаннє бачили розшукувану, взяв слід та, пройшовши польовою дорогою близько семи кілометрів, у полі за чагарниками виявив жінку.

31 липня до правоохоронців надійшло повідомлення про підозрілий пакунок, виявлений біля офісної будівлі у Львові. На місце події був скерований інспектор-кінолог зі службовим спеціальним собакою породи «Лабрадор ретрівер» «Чінзана». Собака, обнюхавши пакунок, своєю поведінкою вказала правоохоронцям на наявність у ньому вибухової речовини. В подальшому експерти-вибухотехніки знешкодили небезпечний предмет.

1 вересня у Самбірське відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку з гаража, що належить мешканцю одного з сіл району. Заявник повідомив про викрадення скутера, велосипеда, колекційних монет та електроінструменту. На місце події був скерований кінолог із службовим собакою «Граф». Пес взяв слід у гаражі, пройшов близько ста метрів до глибокої канави, де було виявлено рукавички, якими користувались зловмисники. Обнюхавши рукавиці, пес взяв слід та попрямував в сторону залізничної колії, перейшов її, пройшов ще близько кілометра та привів поліцейських до мішків з викраденим майном. Проте, на цьому пес не завершив роботу, а попрямував до лісосмуги і далі на автодорогу «Самбір-Львів», де було виявлено викрадений скутер «Хонда». В подальшому поліцейські встановили трьох зловмисників, причетних до скоєння крадіжки.

Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області