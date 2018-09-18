Через масове отруєння людей у Сколе розпочали епідеміологічне розслідування

Майже два десятки госпіталізованих пробудуть у лікарні до кінця тижня

18 людей, яких госпіталізували із харчовим отруєнням у місті Сколе, зараз у стані середньої тяжкості. Усі вони пробудуть у лікарні до кінця тижня. Про це в коментарі «Львівській газеті» розповів заступник директора з епідеміологічних питань Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут.

«У госпіталізованих узяли аналіз на збудник інфекції. У разі виявлення сальмонели лікування у стаціонарі продовжать. Наразі в кафе «Гірка» фахівці почали епідеміологічне розслідування. Вже відібрали частину проб. Сьогодні відбудеться повторний виїзд для відбирання харчових продуктів.

Найближчим часом обстежать персонал, який було залучено до приготування та роздачі страв під час весілля. Результати всіх аналізів будуть відомі наступного тижня», – пояснив Олег Когут.

Додамо, що представники ГУ Нацполіції і Держпродспоживслужба Львівщини винесли рішення про тимчасове закриття дочірнього підприємства «Гірка» ПрАТ «Юридична компанія «Арсенал» в м. Сколе, що за адресою: вул. Івасюка, 1а, м.Сколе, Львівська область. .

Як додали у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляла «Львівська газета» раніше, після весілля у Сколе з харчовими отруєннями госпіталізували 18 людей.