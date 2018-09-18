Аптеку на пл. Міцкевича буде збережено: знято огорожу та відкрито вхід до приміщення

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, сьогодні відбулась чергова зустріч представників міста, представників НАК «Надра України», які є власником приміщень, і керівництвом аптеки для врегулювання ситуації. Сьогодні було знято огорожу та відкрито вхід до аптеки.

«Крок за кроком відвойовуємо аптеку на пл. Міцкевича. Світло включили раніше, а сьогодні забрали огорожу та звільнили вхід в аптеку. На зустрічі всіх сторін сьогодні в аптеці ще раз проговорили умови нової угоди. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч по угоді. А тим часом аптека нарешті може розпочати повноцінно функціонувати”, — повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Нагадаємо, власник будівлі, де функціонує аптека — НАК «Надра України», не продовжив договір оренди з ТзОВ «Аптека на Марійській», попри те, що аптека справно платила оренду. Також аптекарям було відключено світло.

«Аптека на пл. Марійській, у тому приміщенні, де вона є зараз, існує з 1921 року. За це майже столітнє існування аптека не змінювала свого призначення і функціонування. Завдяки турботі і піклуванню аптекарів, у приміщенні аптеки збережено чудесний інтер’єр, гарні меблі», — повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.