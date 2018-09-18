До 100-річчя ЗУНР реставрують будинок, де мешкав Євген Петрушевич

До 100-річчя ЗУНР у Львові передбачено реставрацію фасаду будинку на вул. Винниченка, 2, у якому, в свій час, мешкав Євген Петрушевич.

«На замовлення управління охорони історичного середовища у 2017 році було розроблено проектно-кошторисну документацію „Ремонтно-реставраційні роботи фасаду будинку — пам’ятки архітектури на вул. В. Винниченка, 2“ на суму 24,2 тис грн. Відповідно вже цього року на замовлення нашого управління розпочато ремонтно-реставраційні роботи фасаду. Вартість будівельних робіт 666 тис 934 грн. Виконавець робіт — ТзОВ „Еталон-Ком“. Роботи заплановано завершити у 2018 році», — повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

«Цей будинок начебто не помітний, ми біля нього пробігаємо і не піднімаємо голову, тому що його зблизька не видно. Але, коли подивитися на нього з іншої сторони вулиці, то бачиш наскільки то цікавий будинок: багатий декором, багатий ліпниною, має дуже гарну балконну решітку. Євген Петрушевич жив тут 1892 до 1896 рік. Роботи досить складні і їх виконує фірма „Еталон-Ком“. Роботи ідуть інтенсивно, і звісно ж, що хотілося б їх завершити до 1 листопада, але все залежить від погоди», — додала Лілія Онищенко.

За її словами, у 2017 році на замовлення Личаківської районної адміністрації було проведено ремонт даху будинку на вул. Винниченка, 2.

«Реставрація будинка відбувається в три черги. Вже 2 елементи будинка стоять у риштуванні, а вже після завершення буде реставрація третьої частини. Для нас важливо, щоби цей будинок виглядав гарно, якісно, оскільки це не просто частина історії міста. Ми також плануємо в межах цього будинку встановлення таблиці, яка буде символізувати про ту пам’ять, про те, що тут Євген Петрушевич мешкав. Також плануємо запуск туристичних маршрутів, щоб цією вилицею проходили люди, бачили і, відповідно, це все має бути належно збережено», — додав Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Нагадаємо, ухвалою сесії Львівської міської ради № 2904 від 25.01.2018 р. було затверджено Програму відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР. Програма передбачає реалізацію ряду заходів за напрямками: «Освітній аспект», «Заходи та події», «Пам’ятні місця», «Промоція та візуалізація».

У межах Програми буде реалізовано:

1. Конкурс мистецько-архітектурних проектів на скульптурні композиції українським бійцям Листопадового Чину та їх подальше виготовлення та встановлення на вул. Городоцькій та вул. Польовій.

2. Облаштування місць, пов’язаних з історичною спадщиною Листопадового Чину та ЗУНР, у межах Личаківського та Янівського цвинтарів.

3. Дослідження, розробка та встановлення інформаційних таблиць з інформацією щодо основних історичних фактів Листопадового Чину та ЗУНР у м. Львові (Меморіальна таблиця 100-ліття підняття синьо-жовтого прапора над львівською Ратушею Січовим стрільцем та інформаційних таблиць на вул. П. Дорошенка, 40, будівлі Палацу Голуховських, головному корпусі ЛНУ ім. І. Франка, просп. Свободи, вул. Т. Костюшка, 11 та інші).