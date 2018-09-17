Усі дитячі бібліотеки Львова одержали книги брайлем для незрячих дітей

Цьогоріч 17 дитячих бібліотек Львова отримали по 10 найменувань книг сучасних авторів і українських класиків, надрукованих шрифтом Брайля і доповнених аудіоверсією. Одна книга також має мультик з аудіодискрипцією ­– спеціальним коментарем.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, загалом це 221 книга, які в бібліотеках міста тепер зможуть читати незрячі діти.

Ідею інклюзивних бібліотек запропонував і реалізував Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ» за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради.

Публікували всі книги у Ресурсному центрі освітніх технологій НУ «Львівська політехніка». Втілений незрячими львів’янами проект має назву «Читаємо на рівних. Бібліотека для всіх». Саме цей проект переміг на конкурсі соціально-культурних проектів за напрямком «культура» у 2018 році, а відтак його фінансово підтримало місто.

«Спершу його автори мали намір лише надрукувати книги брайлем і озвучити їх за допомогою волонтерів. Тому під час роботи над проектом виникла ідея запросити до озвучення книг безпосередньо їх авторів – Марічку Крижанівську, Надійку Гербіш, Наталку Малетич, Галину Вдовиченко, Мар’яну Савку. Згодом з’явилась нова ідея – створити інклюзивні команди у складі незрячих дітей і відомих львівських артистів та долучити їх до озвучення книг. Таким чином на світ з’явились кілька аудіокниг, в яких звучать голоси соліста „Піккардійська терція“ Славка Нудика і 9-річної Діани Патереги, відомої львівської співачки Оксани Мухи і 10-річної Софійки Хоми та інші», – розповіла автор проекту, керівник Ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко.

З її слів, цей проект створив неповторну атмосферу і об’єднав довкола книги чимало творчих і натхненних особистостей. «Це актриса Олександра Бонковська, звукорежисери Володимир Сватенко і Ярослав Босий, редактори Марта Сидоряк і Катерина Івашутіна. Дуже тішуся, що місто Львів стало першим і поки єдиним в Україні культурним центром, в якому всі публічні дитячі бібліотеки мають книги для незрячих дітей», – додала Оксана Потимко.

Бюджет проекту склав 64 тис. грн, які надала Львівська міська рада.

«Усі ці книги є у нас в бібліотеці, і вони всі дуже затребувані — діти їх читають, вони цікаві. І коли до нас приходили діти з інвалідністю, ми, бібліотекарі або діти-волонтери, змушені були читати їм ці книги. Тому дуже тішить те, що тепер діти зможуть приходити в будь-яку з 17 наших бібліотек і вільно читати ці книги», — підсумувала Галина Болкун, представниця центральної бібліотечної системи для дітей м. Львова.

Перелік надрукованих і озвучених книг:

автор Назва книги К-сть Винничук Юрій Історія одного поросятка 17 Гербіш Надійка Одного разу на Різдво 17 Дерманський Сашко Жменька тепла для мами 17 Думанська Оксана Марійчині пригоди 17 Крижанівська Марічка Таємниця львівського годинникаря (Ч. 1, 2) 34 Малетич Наталка Іль. Казка про народження 17 Савка Мар’яна Босоніжки для стоніжки. Чи є у бабуїна бабуся? 17 Франко Іван Коли ще звірі говорили (Ч. 1, 2) 34 Франко Іван Сойчине крило (Ч. 1, 2) 34 Шевченко Тарас Дитячий Кобзар 17

** Всі надруковані шрифтом Брайля книги будуть розміщені на веб-сторінці https://usi.org.ua/ у категорії «бібліотека» https://usi.org.ua/category/library Формат їх розміщення — dbr, тобто книги підготовлені до видруку за умов підключення брайлівського принтера. Такими принтерами оснащені всі спеціальні школи для сліпих дітей, усі без виключення обласні центри України. Таким чином, львів’яни відкрили шлях до «особливої» книги не лише мешканцям свого міста, але й мешканцям з усіх куточків України.