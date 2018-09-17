“Укрзалізниця” хоче замінити частину електричок автобусами

“Укрзалізниця” розглядає питання припинення курсування ряду приміських поїздів, заповнюваність яких становить до 20%. Про це заявив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов в інтерв’ю Delo.ua.

Замість цього в УЗ на такі маршрути пропонують запустити автобуси.

“Це питання, яке ми обговорюємо вже протягом року. У нас є напрямки, де завантаженість приміських поїздів становить до 20%. Потяги ходять майже порожні, а ми витрачаємо кошти на ремонт, на утримання… Для нас набагато більш економічно прийнятний варіант – придбати автобуси і запустити їх на такі напрямки”, – повідомив Кравцов.

Він зазначив, що на сьогоднішній день обговорюють близько 20 таких напрямків.

“Але проблема в тому, що всюди ми повинні отримувати згоду місцевих рад. Це проблема, особливо перед виборами … Але це потрібно для підвищення ефективності, і ми намагаємося це донести місцевим радам”, – резюмував Кравцов.

Нагадаємо, УЗ неодноразово заявляла про збитковість пасажирського сектора. За даними залізничного відомства, в приміському сполученні діючі тарифи на пасажирські перевезення нижчі собівартості в середньому в 7-8 разів.

У компанії відзначають, що зараз на покриття збитків від пасажирських перевезень направляються доходи від вантажних перевезень.

Нагадаємо, в 2017 році “Укрзалізниця” відремонтувала 13 приміських поїздів. У грудні Кравцов говорив, що оновлення одного приміського електропоїзда обходиться УЗ приблизно в 46 млн грн.