У Сколе після весілля до лікарні потрапили 5 людей

16 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Сколівської центральної районної лікарні пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Усі пацієнти 15 вересня 2018 року святкували весілля в кафе «На гірці» у місті Сколе. В їжу вживали різноманітні салати, м’ясо, рибу, десерти, кавун. Усього госпіталізовано 5 осіб (усі – дорослі). Стан пацієнтів середньої важкості. Кількість осіб, які були на весіллі, уточнюють.