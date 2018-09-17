У Львові обрали найкращу кав’ярню 2018 року

Від четверга у Львові на проспекті Свободи проходила масштабна кавова подія — Lviv Coffee Festival 2018. Відбулося чимало традиційних чемпіонатів у рамках Kulchtsky Coffee Cup. Також на завершення кавового фестивалю обрали Найкращу кав’ярню 2018 року. Цього року нею стала «Вірменка».

Як додали організатори, ця кав’ярня здобуває перемогу вже втретє.

«Кава і Львів – це речі, які поєднані на все життя. Приємно, що ми цього року маємо продовження прекрасної історії, бо це та вулиця, де каву добре робили і 10 років тому, і 40. Це «Вірменка». Ніколи не було б такої хорошої кави, якби не ті всі гості, які приходять і які знають толк у каві, які постійно стимулюють вас всіх щодня бути кращими», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, цього року на відкритті Lviv Coffee Festival зварили запашну каву у величезній 20-літровій джезві й кожен охочий зміг її посмакувати в поєднанні з найсмачнішим фестивальним тортом.