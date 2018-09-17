У Куликові відбувся перший Фестиваль ковбаси і хліба

Учора, 16 вересня, у місті Куликові на Жовківщині відбувся Перший Фест-ярмарок “Свято ковбаси і хліба в Куликові”. Головною “фішкою” фестивалю стало виготовлення та поїдання 20-метрової ковбаси.

Організатори представили традиційну українську м’ясну кухню. Окрім «тематичних» кулінарних смаколиків тут пропонували й інші не менш смачні традиційні домашні страви від місцевих господинь.

У програмі Фест-ярмарку передбачили святковий концерт за участю різних колективів.

Також учасники свята відвідали ярмарки та виставки, майстер-класи, взяли участь у різноманітних конкурсах, розвагах та ін.