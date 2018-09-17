Сьогодні в Україні відзначають День рятівника

Свято встановлене 12 вересня 2008 року указом Президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Із 1995 по 2004 в Україні відзначали професійне свято День працівника пожежної охорони. Свято було введене згідно з Указом Президента України від 2 січня 1995 № 7/95.

З 1998 по 2003 в Україні відзначали також професійне свято День рятівника. Свято було встановлено Указом Президента України «Про День рятівника» від 22 жовтня 1998 № 1170/98 та відзначалося щорічно в останню суботу жовтня.

27 серпня 2004 Указом Президента України святкування Дня працівника пожежної охорони та Дня рятівника було скасовано у зв’язку з встановленням професійного свята Дня працівників цивільного захисту, яке відзначалося з 2004 по 2007 щорічно 17 вересня.

12 вересня 2008 року Президент України своїм указом скасував День працівників цивільного захисту, натомість встановивши День рятівника. Свято є не лише професійним, оскільки його відзначають також громадяни, які зробили внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.