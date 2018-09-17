Смертельна ДТП на Жовківщині: зіткнулися легковик та автобус (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 вересня о 23.55 на автодорозі Львів – Рава-Руська поблизу села Лужки. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 22-річний мешканець Жовківського району, виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з автобусом «Неоплан», який рухався за маршрутом «Чернівці – Гдиня» під керуванням 21-річного мешканця Івано-Франківщини. Унаслідок зіткнення автобус перекинувся на лівий бік. У салоні перебувало 2 водії та 51 пасажир.

Від отриманих травм водій легковика помер на місці події.

З тілесними ушкодження до лікарні доставили вісьмох пасажирів автобуса, мешканців Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Донецької областей віком 22-47 років. Після надання медичної допомоги одного з них відпустили, інших – госпіталізовано.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.