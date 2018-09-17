Перевозити львів’ян хочуть «транспортники» з Рівного та Дніпра

За інформацією управління транспорту ЛМР, на конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Львові надійшло 7 пропозицій: 5 – зі Львова і 2 — з інших міст.

Компанія з Рівного, яка вже подавалась на конкурс у 2017 році. Підприємство з Дніпра подається вперше.

Перелік підприємств:

ТзОВ «Міра і К» (м. Львів);

КП «АТП № 1» (м. Львів);

ТзОВ «Фіакр Львів» (м. Львів);

ТзОВ «Успіх БМ» (м. Львів);

АТП 14 630 (м. Львів);

«СВ ЛАЙФ» (м. Рівне)

«Автоекспрес-Днiпро» (м. Дніпро)

«Ми сьогодні розкриваємо конверти, подаємо запити в відповідні структури на відповідність поданих документів. Попередньо, якщо ми отримаємо відповіді на всі запити і не буде затримок з відповідями, бо подаватимем також запити в Рівне і в Дніпро, то засідання комісії мало би відбутись 2 жовтня. Тобто все залежатиме від оперативності отримання відповідей від усіх необхідних структур”, – повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Умови конкурсу тут