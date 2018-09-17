Перевозити львів’ян хочуть «транспортники» з Рівного та Дніпра
За інформацією управління транспорту ЛМР, на конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Львові надійшло 7 пропозицій: 5 – зі Львова і 2 — з інших міст.
Компанія з Рівного, яка вже подавалась на конкурс у 2017 році. Підприємство з Дніпра подається вперше.
Перелік підприємств:
- ТзОВ «Міра і К» (м. Львів);
- КП «АТП № 1» (м. Львів);
- ТзОВ «Фіакр Львів» (м. Львів);
- ТзОВ «Успіх БМ» (м. Львів);
- АТП 14 630 (м. Львів);
- «СВ ЛАЙФ» (м. Рівне)
- «Автоекспрес-Днiпро» (м. Дніпро)
«Ми сьогодні розкриваємо конверти, подаємо запити в відповідні структури на відповідність поданих документів. Попередньо, якщо ми отримаємо відповіді на всі запити і не буде затримок з відповідями, бо подаватимем також запити в Рівне і в Дніпро, то засідання комісії мало би відбутись 2 жовтня. Тобто все залежатиме від оперативності отримання відповідей від усіх необхідних структур”, – повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.
Умови конкурсу тут