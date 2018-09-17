ООС: за минулу добу втрат серед українських воїнів немає

Як інформують у прес-центрі Операції об’єднаних сил, рсійські окупанти 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Новогригорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 120-міліметрового калібру ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-міліметрового калібру застосував по захисниках Лебединського на Маріупольському напрямку.

Також по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено.

Від початку цієї доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед наших захисників немає.