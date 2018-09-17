Нові правила реєстрації авто: процедура, документи, вартість

Зміни торкнулися перереєстрації авто, зокрема процедури зняття автомобілів з обліку під час продажу. Скільки грошей і часу тепер зможуть зекономити українські водії, з’ясовували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Як змінилась процедура? З 1 вересня цього року, продаючи авто, більше не потрібно проводити процедуру зняття його з обліку. Транспортний засіб одразу перереєстровуватимуть на нового власника. Робитимуть це за наявності документа, що підтверджує законність придбання (договір купівлі-продажу або рішення суду). Зніматимуть машини з обліку лише у випадках: вивезення транспортного засобу за кордон на постійне проживання, продажу нерезиденту, утилізації. Нововведення стосуються автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів, причепів, напівпричепів, мотоколясок та мопедів.

Водночас перереєструвати авто не зможуть громадяни, які мають заборгованість по аліментах більше, ніж за три місяці. Раніше Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту прав дітей на належне утримання, тим самим посиливши відповідальність для боржників аліментів. Також був створений Єдиний реєстр боржників (erb.minjust.gov.ua), в якому співробітники сервісних центрів МВС будуть перевіряти наявність боргів у продавців авто.

Які документи потрібні? Для перереєстрації авто, як і раніше, потрібні паспорти та копії ідентифікаційних кодів (власника й покупця авто), свідоцтво про першу реєстрацію авто, заява і договір купівлі-продажу. Крім того, до переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, додали договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів. Переоформити транспортний засіб і отримати нове свідоцтво про реєстрацію можна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника.

Важливо знати, що з вересня цього року дані про реєстрацію транспортних засобів стали відкритими і містяться у Єдиному державному реєстрі МВС на порталі data.gov.ua. Сервіс не містить конфіденційної інформації, але дозволяє ознайомитися з технічними характеристиками зареєстрованих авто. Авто потрапляє до бази даних під час першої реєстрації, далі в реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника, номерного знака, переобладнання.

Скільки коштує перереєстрація? Вартість повторної реєстрації авто вітчизняного виробництва обійдеться у 525 гривень, іноземного – у 562 гривні. Раніше доводилося додатково сплачувати зняття машини з обліку, це коштувало в межах 450 грн. У МВС зауважують, що завдяки скасуванню цієї послуги автовласники можуть заощадити не тільки гроші, а й час.

«Під час зняття з обліку транспортний засіб додатково оглядали. За це оплачували послуги експерта-криміналіста, а також саму процедуру зняття з обліку. Загалом все це обходилось громадянам приблизно 450-470 гривень», – підкреслює провідний консультант сервісного центру МВС Вадим Мазурок.

Важливо пам’ятати, що під час продажу транспортного засобу сплачується податок на дохід за ставкою 5%, а також 1,5% військового збору. Переоформлення авто відбувається протягом одного робочого дня з моменту подачі заяви.