На Львівщині можуть встановити мораторій на «російськомовний культурний продукт»

Завтра, 18 вересня, під час чергового засідання Львівська обласна рада розглядатиме рішення про «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області».

Зокрема, у разі ухвалення рішення, на всій території Львівщини до моменту повного припинення окупації території України діятиме мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

Як ідеться у проекті рішення, мораторій потрібен для «уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації».