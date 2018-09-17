На Львівщині чоловік загинув через необережне поводження з вогнем

У Перемишлянське відділення поліції 16 вересня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району під час пожежі в будинку виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час пожежі в житловому будинку загинув 36-річний місцевий мешканець, власник помешкання. Чоловік проживав сам.

Також попередньо встановлено, що причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Обставини події з’ясовують. Призначено експертизи.