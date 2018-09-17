На Львівщині американські лікарі оперуватимуть дітей з опіками

Американські лікарі прибули на Львівщину для допомоги постраждалим від опіків дітям, – про це повідомили сьогодні, 17 вересня, під час прес-конференції.

«Ми приїжджаємо сюди вже 8 років і наша команда зросла від трьох людей до 9-ти. Зросла і кількість операцій, які ми проводимо. Вчора ми змогли подивитись 120 пацієнтів. Наше завдання не тільки зробити операцію, але і розбудити в кожній людині найкращі почуття, які в ній є, це почуття симпатії і любові один до одного», – зазначив доктор медицини, керівник проекту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям», Масачусетська загальна лікарня (MGH) Геннадій Фузайлов .

Нагадаємо, 15 вересня на Львівщину прибула бригада американських пластичних хірургів, які упродовж тижня медики безкоштовно допомагатимуть постраждалим від опіків дітям, котрі мають рубцеві деформації й контрактури.

Візит відбувається в межах проекту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» у співпраці Медичного центру Medicover з Гарвардською медичною Школою.

Окрім американських медиків, також із маленьким пацієнтами працюватимуть 20 медичних працівників: хірургів, анестезіологів та медсестер української клініки.

Уже сформували три операційних бригади, які працюватимуть одночасно в трьох автономних зонах. Це дозволить за п’ять днів прооперувати до 60 маленьких українських пацієнтів.

Додамо, що американські фахівці упродовж року дистанційно розглянули близько 250 заявок від батьків постраждалих після опіків дітей із різних областей України. Для очного огляду відібрали 180 маленьких пацієнтів.