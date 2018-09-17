Львівський бронетанковий завод має нового директора

Кар‘єру на заводі новопризначений директор починав із посади головного механіка
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Директором ДП “Львівський бронетанковий завод” призначено Віктора Андрощука. Відповідний наказ підписав Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Павло Букін, – ідеться на офіційній сторінці державного концерну.

Як повідомляється, Віктор Андрощук працює на “Львівському бронетанковому заводі” із 2001 року: пройшов шлях від головного механіка до головного інженера та виконуючого обов’язки директора. У минулому – кадровий військовий, танкіст.

Нагадаємо, що попереднього директора ДП “Львівський бронетанковий завод” Романа Тимківа звільнено з посади 28 серпня 2018 року.

Ним, під час керівництва підприємством, були допущені неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки. У зв‘язку з цим, завод, згідно з рішенням суду, зобов’язаний сплатити штрафи на користь замовника. Влітку 2017 року Тимків на підставі ухвали слідчого судді був відсторонений від виконання обов’язків директора “Львівського бронетанкового заводу”.