Львівські парки оброблятимуть від кліщів (графік, перелік)

У середу, 19 вересня, Обласне комунальне підприємство профілактичної дезінфекції проведе перший етап повторної акарацидної обробки на територіях парків: «Високий замок», «700 річчя Львова», «Замарстинівський», «Снопківський», «Залізна Вода» та зеленої зони «Майорівка». Про це інформує Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР.

Другий етап акарацидної обробки проводитимуть 20.09.2018 на територіях таких парків: Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ, «Личаківський», «Піскові озера», Горіховий Гай», «Скнилівський» та Лісопарку «Погулянка».

Обробку проводять, щоб убезпечити відвідувачів парків від укусів кліщів і запобігти можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма на виконання протоколу № 6 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 13.06.2018.

Дату проведення обробки можуть змінювати відповідно до погодних умов.

Департамент містобудування просить мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом 72 годин.