«Львівська політехніка» запрошує на лекцію-презентація

З нагоди українсько-німецького року мов та 100-річчя від дня смерті визначного німецького поета і художника Макса Даунтендая 18 вересня у Національному університеті “Львівська політехніка” відбудеться лекція-презентація книги «Макс Даутендай. Вибрані поезії в перекладі Ольги Котик». Захід проводить Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Місце проведення: ауд. 204 головного корпусу університету (вул. С. Бандери, 12)

Початок – о 17.00.

Під час лекції-презентації виступить Ольга Котик (Нюрнберґ, Німеччина), яка переклала поезії визначного, але маловідомого широкому загалові німецького імпресіоніста Макса Даунтендая (1864 – 1918). Це — вишукане видання, окрасою якого є ілюстрації Дарії Туманової.

Макса Даутендая, уродженця баварського міста Вюрцбурґа, за життя прозвали «тихим ніжним мрійником», а по смерті визнали «найяскравішим представником німецького літературного імпресіонізму», що поруч із Ґеорґе, Рільке та Демелем замикає елітний фасад німецької лірики. Окрім того, Макс був першокласним художником, одним із чільних представників берлінської богеми. Його пов’язувала тісна дружба з легендарними Едвардом Мунком та Станіславом Пшибишевським.

Даутендай був невтомним мандрівником, подорожував багатьма країнами, зокрема, США, Мексикою, Японією, Китаєм, Гаваями, Цейлоном, Грецією та Єгиптом. Ці поїздки були джерелом його натхнення. Тогочасна німецька публіка із захватом читала його літературні описи далеких земель.

Фатальну роль у долі митця та його творів відіграли обидві світові війни. Він помер 29 серпня 1918 року на острові Ява у статусі інтернованого німецького громадянина, не доживши два місяці до закінчення Першої світової війни. А в лютому 1945 року під час бомбардування Дрездена загинули разом із дружиною Анні майже всі Максові картини. Невдовзі союзники бомбардували й Вюрцбурґ, рідне місто поета, де у внутрішньому дворику величного музею покоївся його прах.