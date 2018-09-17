Концерт до 50-річчя Кузьми зібрав у Львові 25 тисяч глядачів (фото)

Гігантська сцена, понад два десятки артистів і майже 4-годинне музичне шоу – на «Арені Львів» грандіозно відзначили день народження Андрія «Кузьми» Кузьменка

Великий стадіонний концерт до 50-річчя Андрія «Кузьми» Кузьменка проходив під гаслом «Друзі для друга». Того вечора до Львова з’їхалося понад два десятки зіркових друзів-музикантів Кузьми, які разом із групою «Скрябін» заспівали понад тридцять пісень Андрія. І кожну пісню виконавцям підспівував багатотисячний стадіон – концерт «Кузьма-50» зібрав на «Арені Львів» 25 тисяч слухачів! Прихильники творчості Андрія Кузьменка приїхали з різних міст України.

Розпочався вечір із сюрпризу – на сцені з’явилася Тіна Кароль, яку організатори, компанія Gastroli.ua, не анонсували. А далі естафету з виконання відомих і маловідомих пісень гурту «Скрябін» прийняли Джамала, Тарас Чубай (гурт «Плач Єремії»), вокальна формація «Піккардійська Терція», Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт «Без Обмежень»), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт «The ВЙО»), TAYANNA, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт «Мері»), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачова, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, «Однин в Каноє», «Лесик Сам»…

Пісня «Мам» прозвучала голосом самого Кузьми. Батьки Андрія, Ольга Михайлівна і Віктор Кузьмич, були того вечора серед глядачів на стадіоні.

На великому екрані транслювалися архівні фото та відео Кузьми, що створювало ефект присутності Андрія Кузьменка. Друзі-музиканти, які один за одним виходили на сцену, вітали Кузьму із днем народження та пригадували цікаві історії.

Присутні на «Арені Львів» відмітили якісне технічне забезпечення концерту. Тут варто додати, що звук, який супроводжував «Кузьма-50», за тиждень до того працював на концерті американської групи Imagine Dragons на «Олімпійському» у Києві.