Карту поляка з 2008 року отримали майже 102 тисячі українців

Щороку карту поляка отримують до 10 тисяч наших співгромадян

З 2008 по 2017 роки карту поляка отримали 101 937 громадян України. Такі дані надали в МЗС Польщі, повідомляє “Укрінформ“.

Як правило, 8,5-10 тисяч громадян України щороку отримували карту поляка. Натомість, упродовж 2016-2017 років спостерігалося зростання кількості виданих документів громадянам України – щороку понад 13 тисяч.

У першому півріччі 2018 року польські консульські установи в Україні вже прийняли понад 7,2 тис. заяв від українських громадян на отримання карти поляка, що майже на 1 тисячу більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Упродовж 10 років, до червня 2018-го, 1248 громадян України отримали відмови в отриманні карти поляка.

Загалом, із 2008 до червня 2018 року найбільше карт поляка отримали громадяни Білорусі (майже 120 тисяч). Крім того, понад 6 тисяч карт видано громадянам Росії, понад 3 тисячі – Казахстану, понад 1,7 тисяч – Молдови, 605 – Узбекистану, 132 – Азербайджану, 95 – Вірменії, 65 – Туркменістану.

Карта поляка – документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Метою отримання документу вважається необхідність підтримки польських громадян і їх нащадків в країнах, утворених після розпаду СРСР.

Власники карти поляка мають низку пільг на території Польщі. Зокрема, йдеться про спрощену процедуру отримання документа на перебування в Польщі, а також прискорену процедуру набуття громадянства країни, отримання пільг при вступі до польських вишів, проїзді у громадському транспорті тощо.