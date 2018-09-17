Безкоштовні дитячі клуби Львова: які, де і як знайти (перелік)

Сьогодні розпочався новий навчальний рік у Дитячих клубах Львова. На безкоштовні заняття в гуртки запрошують дітей від 6 років.

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, дитячі клуби пропонують опановувати: малювання, рукоділля, декоративно-прикладне мистецтво, бісероплетіння, іноземні мови, танці, театральне й циркове мистецтво, настільний теніс, атлетику, футбол, загальнофізичні тренування.

«Цього тижня новий навчальний рік розпочинають 62 гуртки Дитячих клубів Львова, які пропонують маленьким львів’янам розвивати свої таланти, цікаво й змістовно разом проводити час. Однією з цьогорічних новинок є відкриття ранкових груп для дітей дошкільного віку», — розповіла координатор Дитячих клубів Львова від управління молоді та спорту ЛМР Діана Наорлевич.

Заняття в гуртках Дитячих клубів Львова — безкоштовні. Записатися можна безпосередньо у педагога в клубі.

ДИТЯЧІ КЛУБИ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація: вул. Ф. Ліста, 2, тел. 261−68−48

ДИТЯЧІ КЛУБИ СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація: пр. Червоної Калини, 66, каб. 212, тел. 254−64−58

ДИТЯЧІ КЛУБИ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація: вул. Генерала Чупринки, 85 (каб.423, 424), тел. 237−23−82

ДИТЯЧІ КЛУБИ ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація: вул. К. Левицького, 67, 212а, тел. 254−62−63 ,

ДИТЯЧІ КЛУБИ ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ

Адміністрація: вул. Виговського, 34, каб. 318, тел. 295−82−46

ДИТЯЧІ КЛУБИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація: вул. Липинського, 11, каб.414, тел. 252−18−28