Безкоштовні дитячі клуби Львова: які, де і як знайти (перелік)
Сьогодні розпочався новий навчальний рік у Дитячих клубах Львова. На безкоштовні заняття в гуртки запрошують дітей від 6 років.
За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, дитячі клуби пропонують опановувати: малювання, рукоділля, декоративно-прикладне мистецтво, бісероплетіння, іноземні мови, танці, театральне й циркове мистецтво, настільний теніс, атлетику, футбол, загальнофізичні тренування.
«Цього тижня новий навчальний рік розпочинають 62 гуртки Дитячих клубів Львова, які пропонують маленьким львів’янам розвивати свої таланти, цікаво й змістовно разом проводити час. Однією з цьогорічних новинок є відкриття ранкових груп для дітей дошкільного віку», — розповіла координатор Дитячих клубів Львова від управління молоді та спорту ЛМР Діана Наорлевич.
Заняття в гуртках Дитячих клубів Львова — безкоштовні. Записатися можна безпосередньо у педагога в клубі.
ДИТЯЧІ КЛУБИ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ
Адміністрація: вул. Ф. Ліста, 2, тел. 261−68−48
ДИТЯЧІ КЛУБИ СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адміністрація: пр. Червоної Калини, 66, каб. 212, тел. 254−64−58
ДИТЯЧІ КЛУБИ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адміністрація: вул. Генерала Чупринки, 85 (каб.423, 424), тел. 237−23−82
ДИТЯЧІ КЛУБИ ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адміністрація: вул. К. Левицького, 67, 212а, тел. 254−62−63 ,
ДИТЯЧІ КЛУБИ ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ
Адміністрація: вул. Виговського, 34, каб. 318, тел. 295−82−46
ДИТЯЧІ КЛУБИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адміністрація: вул. Липинського, 11, каб.414, тел. 252−18−28