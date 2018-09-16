Як впливає біг на спину – міфи і правда

Якщо ви вирішили зайнятись бігом серйозно - правильно та відповідально підходьте до цього

Існує переконання, що біг шкідливий для хребта, особливо для міжхребцевих дисків. Начебто внаслідок бігу хребці пошкоджуються, і як результат – виникають проблеми та біль в спині. З допомогою лікаря-нейрохірурга Вадима Ілляшенка, який до того ж активно займається бігом та бере участь в марафонах та ультрамарафонах, пояснюємо, чому це не так.

Міжхребцеві диски – це еластичні хрящові прокладки між тілами хребців. Одна з їх основних функцій – гасити вертикальні поштовхи, що проходять через хребет. Саме тому з’явилось припущення, що часто повторювані вертикальні струси дисків під час бігу можуть стати причиною їх передчасного зношування.

М’язи та кістки під час фізичних навантажень стають міцніші та сильніші. До недавнього часу, вважалося, що міжхребцеві диски не можуть відповідати на навантаження подібним чином. Втім, дослідження вказують, що це можливо. З допомогою МРТ було показано, що поперекові міжхребцеві диски у людей, що займаються бігом, виглядають краще: мають більшу висоту (гіпертрофія), містять більше води та глікозоаміногліканів – однієї з основних речовин в структурі міжхребцевих дисків.

У більш ранньому дослідженні, так само з допомогою МРТ, було виявлено, що у колишніх елітних бігунів природні дегенеративні процеси в хребті не були виражені більше, ніж в загальній популяції. До того ж, біль в спині турбував їх значно рідше.

Під час бігу через поперекові міжхребцеві диски гаситься в середньому близько 20% енергії вертикального поштовху. Велика частина цієї енергії поглинається поперековим лордозом (природним вигином хребта в поперековому відділі).

Таким чином, наукові дані, отримані за допомогою сучасних методів дослідження (МРТ), вказують, що біг не шкодить міжхребцевим дискам, а навіть навпаки, покращує їх стан. Крім цього у бігунів, як правило, відсутні інші фактори, що призводять до зношування дисків і розвитку болю в спині, наприклад, зайва вага та куріння.

Якщо ви вирішили зайнятись бігом серйозно – правильно та відповідально підходьте до цього. Проконсультуйтесь з лікарем та зробіть необхідні обстеження, якщо це необхідно.

Не потрібно бігати довгі дистанції, щоб отримувати користь для здоров’я. Пам’ятайте, будь-яка – навіть мінімальна, проте регулярна фізична активність зробить вас здоровішими.