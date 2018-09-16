Вбивство на вул. В. Великого: підозрюваного у побитті до смерті товариша відпустили

Затриманого підозрюваного у вбивстві 44-річного львів’янина, тіло якого знайшли в бусі на В. Великого 13 вересня, відпустили. Суддя Франківського суду Василь Кузь не обрав запобіжного заходу для підозрюваного й оголосив перерву до 14:00 понеділка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Член поліцейської комісії в Управлінні патрульної поліції у Львівській області Вікторія Балицька.

“Які б не були мотиви судді, а вони мені не відомі, то це якийсь нонсенс. Як таке може бути, що людина, яка, ймовірно, вбила іншу людину, яка вже відбувала покарання за важкий злочин, просто пішла собі додому!? Оце гримуча суміш дивного законодавства і загадкових суддів”, – написала вона.

За її даними, поліція затримати підозрюваного не може, бо він не проходить у них по 208 ст ККУ, тобто не впійманий “на гарячому” чи одразу після здійснення. Тобто утримувати його – це незаконно позбавити волі.

“Вирахували і знайшли ймовірного вбивцю в п`ятницю. Через добу після вбивства. В п`ятницю суд не прийняв у слідчих клопотання про запобіжний, бо робочий день добігав кінця, а він ж у п`ятницю скорочений. Ну ок. Вчора (15 вересня) клопотання про арешт суд прийняв. Поліцейські привели підозрюваного до суду, підозрюваний заявив, що йому погано, відвезли його до лікарні, там його оглянули лікарі, з’ясувалося, що з ним все ок, привезли його назад в суд… Але ця вся тяганина була тривалою в часі і коли підозрюваного привели назад в суд, суддя Кузь розглядати клопотання про арешт не став, а зробив перерву до понеділка. У мене немає повної інформації, можливо в судді бали вагомі причини, але так бути не повинно. Які такі причини можуть бути щоб не визначити запобіжний для підозрюваного в вбивстві??? Невже не передбачено варіантів для вихідних? Невже суддя не може побути на роботі на годину довше, якщо на кону справа вбивства? Підозрюваний ж може втекти… а якщо він когось вб’є до 14:00 понеділка? Хто за це відповідатиме?”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 13 вересня, близько 7.00 на оперативну лінію 102 надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Володимира Великого, 63 у Львові у закинутому мікроавтобусі «Сітроен» на пасажирському сидінні виявлене тіло чоловіка без ознак життя. Наступного дня правоохоронці затримали 40-річного львів’янина, якого і підозрюють у вчиненні злочину.