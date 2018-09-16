В Україні поставлять п’єсу Сенцова “Номери”

Український культурний фонд профінансує наполовину театральну постановку п’єси “Номери” українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Як розповіла Громадському радіо виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, на це буде виділено близько 1,9 мільйона гривень.

За її словами, п’єса “Номери” — один з 15 міжнародних проектів-переможців, які подали заявки на фінансування. Також зазначила, що фонд фінансує міжнародні проекти наполовину, національні — на 80%, а індивідуальні — стовідсотково.

“Міжнародні проекти фінансуються на 50% за кошти Українського культурного фонду, інша частина – співфінансування зі сторони виконавця, його партнерів і міжнародних чи українських спонсорів”, – додала виконавча директорка фонду.

Проект Сенцова має відповідне співфінансування, повідомила в коментарі Громадському радіо продюсерка постановки п’єси “Номери” Анна Паленчук.

“У нас є міжнародні партнери, які готові надати нам цю фінансову допомогу. Але хто саме, ми скажемо трошечки пізніше”, – сказала вона та зазначала, що гроші надаються після того, як всі сторони підтвердять фінансування.

“Але ми вже розпочали, ми багато працюємо над цією п’єсою. Вже зробили кастинг два тижні тому. Це дуже важливий проект для Олега. Від початку, коли він мене про це (продюсування постановки, – ред.) попросив, я навіть не знала, де шукати фінансування, але все складається дуже добре. І ми готуємо п’єсу”, – розповіла Паленчук.

Продюсерка також пояснила, що проект щодо п’єси Сенцова подавався як міжнародний, бо так у вистави буде більше шансів на гастролі за кордоном.

За словами Паленчук, постановка “Номерів” планується на кінець листопада.

Український культурний фонд — державна установа, створена з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в Україні. Діяльність фонду координується Міністерством культури України.

Нагадаємо, в серпні 2015 року Сенцова засудили в Росії до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає.

14 травня цього року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів Кремля.