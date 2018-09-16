У Львові відбудеться VIII Всеукраїнський проект «Битва модельєрів-2018»

Восени, 4 жовтня, відбудеться VIII Всеукраїнський проект «Битва модельєрів — 2018», у рамках проведення виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник», яка триватиме 4−8 жовтня у Палаці мистецтв (м. Львів, вул. Коперника, 17).

Конкурс проводиться Львівським коледжем індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну, а також за підтримки Львівської міської ради, з метою підтримки талановитої молоді, закладів вищої та професійної освіти у галузі індустрії моди.